Mandorlini critica l’Inter | Cinque sconfitte sono troppe ma sono convinto di una cosa…

Inter News 24 Le parole di Andrea Mandorlini, allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Andrea Mandorlini ha parlato a TMW Radio del momento dell’ Inter. TROPPE SCONFITTE PER L’INTER – Sono tante 5 sconfitte in stagione. Le classifiche però sono buone, sia in campionato che in Champions. Però sono tante, è un squadra che gioca e ha cambiato il suo atteggiamento e manca ancora un po’ di equilibrio difensivo. Oggi difende più alta, qualcosa concede, in tante situazioni manca la buona sorte poi. Ma siamo ancora lontani dalla fine, si può migliorare. 🔗 Leggi su Internews24.com

