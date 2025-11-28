Manchester City-Leeds sabato 29 novembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Un’altra doppietta per Haaland?

Sono arrivate due brutte sconfitte per il Manchester City, contro il Newcastle il campionato e contro il Leverkusen in Champions League, proprio nel momento in cui tutti pensavano che la squadra di Guardiola fosse pronta a duellare con l’Arsenal fino alla fine della stagione. I Gunners infatti sono tornati nettamente favoriti per la vittoria del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Manchester City-Leeds (sabato 29 novembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Un’altra doppietta per Haaland?

