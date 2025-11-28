Mamma e figlio di 12 anni scomparsi a Roma sono stati ritrovati | Sono rientrati a casa stanno bene

Sono rientrati a casa ieri, giovedì 27 novembre, e stanno bene. Francesca Testa, 45 anni, e il figlio Paolo, dodicenne, si erano allontanati domenica scorsa (23 novembre) dalla loro abitazione nella zona di Pietralata-Monti Tiburtini a Roma. Nelle scorse ore c'è stato il lieto fine: sono stati. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mamma e figlio di 12 anni scomparsi a Roma sono stati ritrovati: "Sono rientrati a casa, stanno bene"

