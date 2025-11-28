Mamma e figlia morte insieme così Tragedia in Italia | il dramma di Angelica e Saveria

Due donne sono morte in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale Palermo-Sciacca, dove due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi di Altofonte. Le vittime sono madre e figlia, entrambe residenti a Monreale. A perdere la vita sono state Angelica Ganci, 78 anni, e Saveria Valeria Di Giorgio, 52 anni. Le due viaggiavano insieme quando, per cause ancora in corso di accertamento, la loro vettura si è schiantata contro un’altra auto che procedeva in direzione opposta. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 8,400, un tratto stradale già noto per la sua pericolosità. L’impatto tra le due Volkswagen Golf è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo alle due donne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mamma e figlia morte insieme, così”. Tragedia in Italia: il dramma di Angelica e Saveria

