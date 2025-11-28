Malumori nel Movimento 5 stelle per il risultato ad Avellino la città del vicepresidente Gubitosa | Ci aspettavamo di più E traballa la sua riconferma

Se per il Movimento 5 Stelle c’è motivo di festeggiare per il risultato ottenuto in Campania, dove è stato eletto il loro candidato, Roberto Fico, c’è però un dettaglio che stona. Qualcosa che, dicono, stia creando un «certo fastidio» anche ai vertici del partito, e che si intreccia direttamente con i nomi dei vicepresidenti, le cinque figure che affiancano il presidente nella guida del Movimento. Tutto passa per Avellino, la città natale di Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del M5S. Ed è proprio qui che, nella tornata elettorale delle regionali, il Movimento ha raccolto risultati giudicati «insoddisfacenti». 🔗 Leggi su Open.online

