Maiorca-Osasuna sabato 29 novembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida salvezza a Son Moix
Maiorca e Osasuna non stanno vivendo un inizio di stagione indimenticabile: 12 punti per gli isolani, addirittura 11 per i Navarri, che sono terzultimi a pari merito col Girona. La squadra di Pamplona è protagonista di un periodo estremamente negativo: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite hanno fatto precipitare la classifica. Alessio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Maiorca vs Osasuna – 29 Novembre 2025 - Osasuna, valido per la La Liga, si gioca il 29 Novembre 2025 alle 14:00 all’Estadi Mallorca Son Moix. Riporta news-sports.it
Muriqi illude il Maiorca, l'Osasuna pareggia al 94': 1-1 nel posticipo del 23° turno - Un calcio di rigore trasformato dal pirata Muriqi a meno di dieci minuti dalla fine aveva illuso il Maiorca di vincere il posticipo del 23° turno de LaLiga. Si legge su tuttomercatoweb.com