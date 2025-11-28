Maiorca e Osasuna non stanno vivendo un inizio di stagione indimenticabile: 12 punti per gli isolani, addirittura 11 per i Navarri, che sono terzultimi a pari merito col Girona. La squadra di Pamplona è protagonista di un periodo estremamente negativo: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite hanno fatto precipitare la classifica. Alessio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Maiorca-Osasuna (sabato 29 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Prosegue il momento negativo dei Navarri?