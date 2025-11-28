Mainoo in cima alla lista del Napoli richieste ulteriori informazioni | a gennaio si può Pedullà

Ilnapolista.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli è in totale emergenza a centrocampo (out De Bruyne, Anguissa e Gilmour), e già da qualche settimana la dirigenza azzurra è impegnata per garantire ad Antonio Conte qualche rinforzo nel mercato di gennaio. Il nome più chiacchierato per la mediana partenopea è sicuramente quello di Kobbie Mainoo, giovane calciatore inglese (classe 2005) ai margini del Manchester United. Il noto giornalista Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile affare. Mainoo-Napoli, le ultime di Pedullà. Ecco quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato: “Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la necessità di procedere all’intervento chirurgico per Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mainoo in cima alla lista del napoli richieste ulteriori informazioni a gennaio si pu242 pedull224

© Ilnapolista.it - Mainoo in cima alla lista del Napoli, richieste ulteriori informazioni: a gennaio si può (Pedullà)

Scopri altri approfondimenti

mainoo cima lista napoliSPORTITALIA - Napoli, nuovi contatti per Mainoo: serve l'ok definitivo del Manchester United - Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la n ... Lo riporta napolimagazine.com

Chi è Mainoo, il centrocampista nel mirino del Napoli per gennaio - Cresciuto nell’Academy del Manchester United, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino a guadagnarsi l’esordio in Premier ... Si legge su tag24.it

mainoo cima lista napoliGazzetta dello Sport: “Mainoo il primo obiettivo: il mercato del Napoli prende forma” - Il nome in cima alla lista è quello di Kobbie Boateng Mainoo, vent’anni, talento del Manchester United, già vicino al Napoli in estate prima che il budget venisse dirottato su un attaccante. Da napolipiu.com

Cerca Video su questo argomento: Mainoo Cima Lista Napoli