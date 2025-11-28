Il Napoli è in totale emergenza a centrocampo (out De Bruyne, Anguissa e Gilmour), e già da qualche settimana la dirigenza azzurra è impegnata per garantire ad Antonio Conte qualche rinforzo nel mercato di gennaio. Il nome più chiacchierato per la mediana partenopea è sicuramente quello di Kobbie Mainoo, giovane calciatore inglese (classe 2005) ai margini del Manchester United. Il noto giornalista Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile affare. Mainoo-Napoli, le ultime di Pedullà. Ecco quanto si legge sul sito dell’esperto di mercato: “Il Napoli avrebbe dovuto prendere un centrocampista dopo il grave infortunio a De Bruyne, sta valutando a maggior ragione dopo aver memorizzato lo stop di Anguissa (che tornerà prima del belga) e la necessità di procedere all’intervento chirurgico per Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mainoo in cima alla lista del Napoli, richieste ulteriori informazioni: a gennaio si può (Pedullà)