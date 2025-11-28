Mai dire Blackout | Rame batterie cobalto auto | Cina superstar

Rame, filiere e prezzi in altalena. Congo, il cobalto resta limitato e la pace non si vede. In India arriva la prima gigafactory cinese. I ricambi auto cinesi invadono la Germania. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Rame, batterie, cobalto, auto: Cina superstar

