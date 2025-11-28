Magnini | Sinner ha avuto un trattamento di favore e la stampa è stata corretta con lui

Si torna a parlare del “caso clostebol” che ha visto (suo malgrado) protagonista Jannik Sinner. Stavolta a soffermarsi sull’argomento è stato Filippo Magnini. L’ex nuotatore – anch’egli impegnato in una lunga battaglia legale nel finale della sua carriera (aveva 36 anni) – ha affrontato il tema alla trasmissione “ Belve ” in onda sulla Rai e condotta da Francesca Fagnani. Dichiarazioni, le sue, destinate a far discutere. Magnini, il doping e il caso clostebol. «Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia», ha esordito Magnini, che prima dell’assoluzione definitiva aveva ricevuto una squalifica di quattro anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

