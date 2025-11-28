Magistratura si è insediata la nuova Giunta esecutiva dell' Anm di Palermo
Si è insediata ieri pomeriggio (27 novembre) la nuova Giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati di Palermo. Eletto presidente Carlo Salvatore Hamel, giudice del tribunale di Trapani, che prende il posto del giudice del Lavoro di Palermo, Giuseppe Tango. Il nuovo segretario è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
