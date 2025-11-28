Magia e storia al Teatro Alfieri | l' incanto di Anastasia il Musical strega il pubblico di Torino

Il palcoscenico del Teatro Alfieri è stato travolto da una bufera di neve, abiti imperiali e una toccante ricerca d'identità: "Anastasia il Musical" continua a mietere successi, emozionando il pubblico torinese fino a domenica 30 novembre. L'opera, prodotta da Broadway Italia, ha fatto il suo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Magia di Natale a Gignese con Ruote nella Storia! Strade panoramiche, mercatini in piazza, profumo di festa e un borgo che sembra una cartolina. ? Tradizione, passione e atmosfera natalizia: tutto in una sola giornata perfetta! #Gignese #MercatiniDi - facebook.com Vai su Facebook

Magia e storia al Teatro Alfieri: l'incanto di "Anastasia il Musical" strega il pubblico di Torino - Il palcoscenico del Teatro Alfieri è stato travolto da una bufera di neve, abiti imperiali e una toccante ricerca d'identità: "Anastasia il Musical" continua a mietere successi, emozionando il pubblic ... Si legge su torinotoday.it

La magia del teatro ci sfiora ancora: Sherlock Holmes incanta il pubblico dell’Alfieri - Un pomeriggio indimenticabile per il gruppo Unitre di Cuorgnè: grazie all’iniziativa di Giovanna Busso, lo spettacolo “Sherlock Holmes – Il musical” trasporta gli spettatori nella Londra vittoriana tr ... Secondo giornalelavoce.it

“Anastasia il musical”, la magia al teatro Alfieri - Lo spettacolo di Broadway Italia in programma in piazza Solferino fino a domenica Tempeste di neve, fantasmi che danzano nell’aria, anche un treno in corsa verso Parigi. Scrive msn.com