Maga si incrina | la fronda interna che Trump non riesce più a contenere
“Donald Trump vi può proteggere nei distretti conservatori adesso. ma nel 2030 non sarà presidente e voi avrete votato per la protezione dei pedofili”. Queste le parole del parlamentare repubblicano con tendenze libertarie Thomas Massie del Kentucky mentre esortava i suoi colleghi a votare per il rilascio dei file di Epstein. Il voto quasi unanime (427-1) è eventualmente avvenuto, esito rarissimo in questi tempi. È un indizio che i repubblicani hanno già iniziato a capire che possono esercitare una certa indipendenza poiché Trump dà chiari segnali di essere già anatra zoppa. Il voto sui file di Epstein è emerso dalla “discharge petition”, una mossa alla Camera che richiede una semplice maggioranza di firme dei parlamentari per costringere lo speaker alla sottomissione di un voto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
