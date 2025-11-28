“Donald Trump vi può proteggere nei distretti conservatori adesso.. ma nel 2030 non sarà presidente e voi avrete votato per la protezione dei pedofili”. Queste le parole del parlamentare repubblicano con tendenze libertarie Thomas Massie del Kentucky mentre esortava i suoi colleghi a votare per il rilascio dei file di Epstein. Il voto quasi unanime (427-1) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Periodicodaily.com - MAGA comincia a sfuggire di mano a Trump: il dissenso dei parlamentari Massie e Greene