Macron riporta il servizio militare in Francia ma solo su base volontaria
«Alla vigilia del 14 luglio, di fronte alle nostre forze armate riunite all’Hôtel de Brienne e pronte a sfilare lungo il viale più bello del mondo, ho annunciato al popolo francese che in autunno sarebbe stato definito un nuovo quadro per il servizio nelle forze armate. Ora ci siamo». Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato così, ieri, di fronte ai giovani soldati presenti a Varces, il programma per ripristinare il servizio militare nel Paese. Una reintroduzione piena di cautele: la strada scelta da Parigi è quella della volontarietà, per un servizio che dovrebbe durare dieci mesi e coinvolgerà giovani di diciotto e diciannove anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
