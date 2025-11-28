La star di Mamma, ho perso l'aereo ha svelato un dettaglio incredibile legato alla famosa e tragica sequenza del film con Jamie Lee Curtis. Macaulay Culkin ha partecipato ad una puntata del podcast On Film.with Kevin McCarthy, e tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del film drammatico d'inizio anni '90, Papà, ho trovato un amico, in cui recitò al fianco di Anna Chlumsky. La star di Mamma, ho perso l'aereo interpreta uno dei protagonisti del film, al centro anche di una scena particolarmente traumatica, che lui stesso ha approfondito nel corso della chiacchierata nel podcast insieme al conduttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Macaulay Culkin: il retroscena shock sulla traumatica scena delle api in Papà, ho trovato un amico