M5S Marano | Luca Preziuso ringrazia i cittadini e punta su Sanità Lavoro Trasporti e Istruzione

Il Movimento 5 Stelle Marano rilancia un percorso civico e partecipativo per costruire un'amministrazione stabile e competente. Ringraziamo i cittadini maranesi che con il loro voto confermano il Movimento 5 Stelle prima forza del Paese, come già accaduto alle scorse elezioni europee. Siamo pronti a intraprendere un percorso che porti a un'amministrazione stabile e competente per il futuro della nostra città, coinvolgendo tutti: cittadini, professionisti e persone attive in ogni settore. Ci auguriamo che ciascuno, senza distinzione di appartenenza politica o di percorso personale, voglia rispondere a questo appello per il bene comune.

