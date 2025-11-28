Tineke “Tini” Younger, nota influencer seguita da una vasta community online, ha comunicato la perdita di una delle due gemelle che aspettava insieme al marito. L’annuncio, arrivato il 26 novembre attraverso un post sui social, ha sconvolto i suoi follower, solitamente abituati a contenuti leggeri su ricette e momenti di vita quotidiana. Leggi anche: Paolo Fox, oroscopo di dicembre 2025 segno per segno La perdita di Arya: il distacco di placenta alla 36ª settimana. Nella comunicazione ufficiale, Tini ha dichiarato: “ Questo non è il post che avrei mai pensato di condividere dopo la nascita delle gemelle, purtroppo all’inizio di questa settimana abbiamo perso la nostra dolce bambina Arya (Baby A) “, sottolineando che la gravidanza era quasi arrivata alla 36a settimana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto choc per la famosa: la figlia persa quasi alla fine della gravidanza