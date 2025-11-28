L' Urban Center è realtà | Foggia sperimenta l' urbanistica partecipata Pug primo obiettivo

Foggiatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si può dire sia nato dal basso l’Urban Center di Foggia, tanto da inserire il gruppo promotore nel regolamento attuativo. Dodici associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, quando il Comune era ancora commissariato, hanno formalizzato la richiesta. E oggi Ance, Confindustria, gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Urban Center 232 Realt224