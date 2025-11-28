Lupi nel giardino di casa cagnolina sbranata | Notte da incubo

Rimini, 28 novembre 2025 – Scendere in giardino in tarda serata e trovarsi davanti due lupi. Vedere il proprio cagnolino sbranato, sentendone i lamenti negli istanti prima di spirare. “Non potremo mai dimenticare. Oggi viviamo terrorizzati a casa nostra”. Michele Di Nuzzo e la moglie vivono a Corpolò, in una casa a ridosso di via Marecchiese e all’ingresso del centro abitato, provenendo da Rimini. Nella tarda serata tra lunedì e martedì, dopo la mezzanotte, la moglie è scesa in giardino con i due cani. “Lo facciamo sempre – ricorda Di Nuzzo - prima di rientrare assieme ai cani che dormono con noi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lupi nel giardino di casa, cagnolina sbranata: “Notte da incubo”

