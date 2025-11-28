Luperti sfiducia Gabriele Antonino | Si apre la resa dei conti nella maggioranza

Brindisireport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Si apre la resa dei conti nella maggioranza? Il dubbio ha tenuto banco stamattina (venerdì 28 novembre) nell'aula Caiati di Palazzo di Città, alla luce del colpo di scena regalato da Pasquale Luperti. Il consigliere comunale si riserva di presentare una mozione di sfiducia nei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

luperti sfiducia gabriele antoninoLuperti sfiducia Gabriele Antonino: "Si apre la resa dei conti nella maggioranza" - Il consigliere comunale, candidato alle regionali con Forza Italia, attacca il presidente dell'assise, per il pasticcio sulla variazione di bilancio, ma non chiude le porte a un approdo nel centrodest ... brindisireport.it scrive

