Lungomare accessibile da Porta Revel a Porta Monsignore

Quotidianodipuglia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di sapere se, tra qualche anno, il lungomare di ponente potrà diventare nuovamente fruibile anche dai cittadini, domenica (30 novembre) in mattinata ci sarà modo di poter. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lungomare accessibile da porta revel a porta monsignore

© Quotidianodipuglia.it - Lungomare accessibile da Porta Revel a Porta Monsignore

Scopri altri approfondimenti

lungomare accessibile porta revelDomenica 30 novembre si potrà passeggiare da Via Regina Margherita fino al Parco Cillarese: apertura straordinaria del Lungomare della base navale - 00, sarà eccezionalmente aperto alla cittadinanza il tratto del lungomare interno alla Base Navale di Br ... Secondo brundisium.net

Cerca Video su questo argomento: Lungomare Accessibile Porta Revel