Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della partita di Serie C tra Benevento e Salernitana in programma Lunedì 1^ Dicembre alle ore 20, 30 presso lo Stadio Vigorito, dalle ore 17:30 vigerà il seguente piano traffico: interdizione al traffico veicolare e pedonale, con attuazione graduale e progressiva, di Via Santa Colomba (dall’incrocio con Via Vitelli) e Via Avellino (nel tratto dall’incrocio con le rampe di entrata e uscita dalla Tangenziale Ovest fino all’incrocio con Via delle Puglie), mentre su Via Intorcia (strada di congiunzione tra Via Avellino e Via Pacevecchia) vigerà un senso unico di marcia con divieto di accesso da Via Pacevecchia e circolazione viceversa ammessa solo da Motta e Via Avellino verso Via Pacevecchia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lunedì al Vigorito Benevento-Salernitana: ecco il piano traffico