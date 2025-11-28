La giornata dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, porta con sé non solo celebrazioni religiose e tradizioni familiari, ma anche una programmazione televisiva diversa dal solito. Canale 5 ha deciso di modificare il palinsesto pomeridiano, sospendendo i consueti appuntamenti con Uomini e Donne e il daytime di Amici 25, per offrire al pubblico un mix di fiction, informazione e intrattenimento. La rete punta forte sulle produzioni internazionali che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

© Soapvibes.it - Lunedì 8 dicembre su Canale 5 stop a Uomini e donne e Amici, Allunga Forbidden Fruit