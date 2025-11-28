Luna Rossa si iscrive in ritardo alla America’s Cup? C’è una multa | quanti soldi si pagano in più Aumento continuo

Luna Rossa non ha ancora presentato la richiesta di iscrizione alla prossima edizione della America’s Cup, che si disputerà a Napoli nel 2027. Al momento soltanto Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record, il primo degli sfidanti) risultano iscritte, mentre il sodalizio italiano sembra essere insoddisfatto di alcuni punti regolamentari, come il budget cap, che prevede un tetto di spesa massimo pari a 75 milioni di euro. Luna Rossa non ha quindi avanzato la propria domanda e resta in attesa, anche se nei fatti la presenza degli uomini di Max Sirena nelle acque del capoluogo campano non appare in discussione, come ha fatto intendere l’amministratore delegato nelle ultime dichiarazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luna Rossa si iscrive in ritardo alla America’s Cup? C’è una “multa”: quanti soldi si pagano in più. Aumento continuo

Approfondisci con queste news

Luna Rossa, due francobolli celebrativi delle vittorie Women’s e Youth a Barcellona 2024 - IN ATTESA DI NAPOLI, RICORDIAMO L'ULTIMA COPPA - Mentre si attendono sviluppi sull'intricata vicenda della AC38, tra Protocollo, AC Partnership e mancanza di s - facebook.com Vai su Facebook

#Francobolli dedicati alla vittoria di Luna Rossa della Women’s America’s Cup e della Youth America’s Cup, che si sono svolte a Barcellona nel 2024 all’interno della 37^ Coppa America. @IPZS @mimit_gov Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia. Vai su X

America's Cup, Max Sirena rassicura: "Luna Rossa ci sarà". I dettagli da limare per l'AC Partnership - L'America's Cup 2027 vedrà al via Luna Rossa: l'ha ribadito Max Sirena, che pure ha spiegato che sono in corso discussioni legate alla nuova AC Partnership. Scrive sport.virgilio.it

America's Cup, più che rossa la Luna si tinge di... giallo: non c'è ancora l'iscrizione, l'Italia resta senza barche? - L'America's Cup 2027 continua a vivere di tormenti, con Luna Rossa che al momento non risulta ancora iscritta, I contrasti sulla nuova AC Partnership voluta da New Zealand all'origine del ritardo ... Segnala sport.virgilio.it