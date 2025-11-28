Luna Rossa si iscrive in ritardo alla America’s Cup? C’è una multa | quanti soldi si pagano in più Aumento continuo

Oasport.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luna Rossa non ha ancora presentato la richiesta di iscrizione alla prossima edizione della America’s Cup, che si disputerà a Napoli nel 2027. Al momento soltanto Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca) e Athena Racing (Challenger of Record, il primo degli sfidanti) risultano iscritte, mentre il sodalizio italiano sembra essere insoddisfatto di alcuni punti regolamentari, come il budget cap, che prevede un tetto di spesa massimo pari a 75 milioni di euro. Luna Rossa non ha quindi avanzato la propria domanda e resta in attesa, anche se nei fatti la presenza degli uomini di Max Sirena nelle acque del capoluogo campano non appare in discussione, come ha fatto intendere l’amministratore delegato nelle ultime dichiarazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

luna rossa si iscrive in ritardo alla america8217s cup c8217232 una multa quanti soldi si pagano in pi249 aumento continuo

© Oasport.it - Luna Rossa si iscrive in ritardo alla America’s Cup? C’è una “multa”: quanti soldi si pagano in più. Aumento continuo

Approfondisci con queste news

luna rossa iscrive ritardoAmerica's Cup, Max Sirena rassicura: "Luna Rossa ci sarà". I dettagli da limare per l'AC Partnership - L'America's Cup 2027 vedrà al via Luna Rossa: l'ha ribadito Max Sirena, che pure ha spiegato che sono in corso discussioni legate alla nuova AC Partnership. Scrive sport.virgilio.it

luna rossa iscrive ritardoAmerica's Cup, più che rossa la Luna si tinge di... giallo: non c'è ancora l'iscrizione, l'Italia resta senza barche? - L'America's Cup 2027 continua a vivere di tormenti, con Luna Rossa che al momento non risulta ancora iscritta, I contrasti sulla nuova AC Partnership voluta da New Zealand all'origine del ritardo ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Luna Rossa Iscrive Ritardo