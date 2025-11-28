Luna park e lavori stradali | cambiano sosta e circolazione

Arriva il luna-park in via Duccio di Buoninsegna: dalle 15:00 alle 20:00 dei sabati, domeniche e festivi compresi tra sabato 29 novembre e domenica 25 gennaio 2026 scatta il senso unico di circolazione con direzione viale Mecenate? rotatoria via Leonardo da Vincivia Arno. Sul lato destro è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it