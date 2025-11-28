lultimo gesto di eleonora giorgi per il nipotino prima della sua scomparsa

l’atto d’amore di Eleonora Giorgi verso il nipotino Gabriele. La storia di Eleonora Giorgi si fonda su un gesto di affetto che ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di molti. In cerca di un modo per mantenere vivo il ricordo della nonna, il nipotino Gabriele ha ricevuto da Eleonora quindici lettere e altrettanti regali, destinati a essere aperti ad ogni Natale fino al suo diciottesimo compleanno. Questo gesto rappresenta un esempio di amore famigliare e di continuità affettiva, anche dopo la scomparsa dell’ammirata attrice. il significato e il contenuto del dono. Le quindici lettere, accompagnate da regali, sono state ideate con grande cura e attenzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

