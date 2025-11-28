L’ultimo appuntamento di novembre al Museo Poleni sarà con le aurore boreale

Le “Aurore boreali. ritornano!” è l’ultimo appuntamento del mese che domenica 30 novembre propone il “Museo Poleni” dell’Università di Padova in via Loredan 10 a Padova. Come di consueto i turni di visita saranno due: alle ore 15 e alle ore 17.L'Aurora Borealis, cioè “alba del nord” è il termine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it