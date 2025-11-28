L’ultimo addio di Ornella Vanoni raccontato da Andrée Ruth Shammah

Le ultime parole di Ornella Vanoni raccontate da un'amica storica. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - L’ultimo addio di Ornella Vanoni raccontato da Andrée Ruth Shammah

Contenuti che potrebbero interessarti

Brolo - in migliaia per l’ultimo saluto a Loris. Chiesa, sagrato e strada gremiti, nonostante la pioggia, per dare addio al giovane scomparso prematuramente. I compagni di classe hanno preso la parola, dedicando a Loris frasi davvero toccanti. Poi il viaggio fino - facebook.com Vai su Facebook

«Ti benediciamo Signore perché ci hai dato Ornella»: l’ultimo addio di Milano a Vanoni Vai su X

Addio in musica a Ornella Vanoni, un talento senza fine - E' stato un addio in musica quello a Ornella Vanoni. Riporta ansa.it

Addio a Ornella Vanoni, l'omaggio di Sky all'icona della musica - La pellicola accompagna gli spettatori dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, Unica, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua per BMG Italia. Scrive tg24.sky.it

Addio Ornella Vanoni, i ricordi e i messaggi degli artisti - "Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. Da ansa.it