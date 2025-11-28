L’ultima telefonata Shammah racconta gli ultimi minuti con Ornella Vanoni | Lo sentiva

La rivelazione in diretta: «L’ho sentita un’ora prima che morisse». Andrée Ruth Shammah, regista e amica storica di Ornella Vanoni, ha raccontato a La Volta Buona un dettaglio destinato a diventare uno dei momenti più toccanti legati alla scomparsa dell’artista: una telefonata avvenuta un’ora prima della morte. Una conversazione breve, intima, che oggi appare come un addio inconsapevole, ma profondamente lucido. Una voce dolce, ma triste: il presagio. Shammah ricorda che quella voce, quella dolcezza nuova e misteriosa, l’ha colpita subito: «Mi è sembrata triste. e lei mi ha risposto: “Ho 91 anni, devo fare l’allegra?”». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - «L’ultima telefonata», Shammah racconta gli ultimi minuti con Ornella Vanoni: «Lo sentiva»

