Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann l' intervista | In amore bisogna saper chiedere scusa è questo il trucco

Alla vigilia dell’uscita di Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia targata Prime Video disponibile in tutto il mondo dal 28 novembre, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri ci hanno raccontato la loro personale idea di amore duraturo. “Il segreto è accettare i propri limiti, parlarsi. Il. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Luisa Ranieri è la grande protagonista di Natale senza Babbo, il film Prime Video su una donna che scopre di poter diventare molto più forte di quanto immaginasse Vai su X

Natale senza Babbo (2025). Conferenza stampa con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann - Prime Video Natale senza Babbo — dichiarazioni esclusive di Luisa Ranieri, Alessandro Gassmann, Valentina Romani, Caterina Murino e il regista Stefano Cipani r - facebook.com Vai su Facebook

Natale senza Babbo, Luisa Ranieri tenta di salvare il Natale su Prime Video - Alessandro Gassmann interpreta un Babbo Natale in crisi nella nuova commedia per la famiglia in streaming su Prime Video e toccherà a Luisa Ranieri salvare il Natale. Da comingsoon.it

“Natale senza Babbo”, intervista a Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann - In Natale senza Babbo, una commedia esilarante in arrivo su Prime Video il 28 novembre, il tradizionale Babbo Natale attraversa una crisi di mezza età. Si legge su superguidatv.it

Luisa Ranieri e Alessandro Gasmann: 'La crisi esistenziale di Babbo Natale? Come noi attori, tra porte chiuse in faccia e up and down' - L'intervista alle star di Natale senza ... - "Questo film fa riflettere sul ruolo della donna e di padre e madre nella famiglia". Come scrive affaritaliani.it