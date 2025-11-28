Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann l' intervista | In amore bisogna saper chiedere scusa è questo il trucco

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia dell’uscita di Natale senza Babbo, la nuova commedia natalizia targata Prime Video disponibile in tutto il mondo dal 28 novembre, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri ci hanno raccontato la loro personale idea di amore duraturo. “Il segreto è accettare i propri limiti, parlarsi. Il. 🔗 Leggi su Today.it

