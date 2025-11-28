Luis Henrique Inter in arrivo la grande occasione | Chivu pensa a questa mossa per il Pisa

Inter News 24 Luis Henrique Inter, le ultime sul momento dell’esterno brasiliano del Marsiglia dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. La situazione in casa Inter impone riflessioni profonde, ma tra le note meno confortanti legate all’infortunio di Denzel Dumfries emerge anche una possibile opportunità: quella di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 arrivato in estate con l’etichetta di investimento importante per il futuro. Con Dumfries ancora ai box per il problema alla caviglia rimediato in Inter Lazio, e con Matteo Darmian non ancora al meglio, la fascia destra rischia di diventare il laboratorio tattico di Cristian Chivu nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

