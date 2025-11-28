Luis Alberto sullo scudetto | Tante in lotta ma per il Milan sarà più facile Vi spiego perché

Internews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Luis Alberto, centrocampista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nelle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport trova spazio una lunga intervista a Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio e oggi protagonista nel campionato spagnolo, che ha analizzato con lucidità l’attuale livello della Serie A. Il giocatore ha ripercorso le dinamiche tecniche, i nuovi equilibri del torneo e le differenze rispetto agli anni trascorsi in Italia, offrendo uno sguardo privilegiato su un campionato che conosce profondamente e che continua a seguire con grande attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

luis alberto sullo scudetto tante in lotta ma per il milan sar224 pi249 facile vi spiego perch233

© Internews24.com - Luis Alberto sullo scudetto: «Tante in lotta, ma per il Milan sarà più facile. Vi spiego perché»

Altre letture consigliate

luis alberto scudetto tanteLuis Alberto: "Il Milan è da scudetto. A Sarri voglio molto bene. Nico Paz è fortissimo" - L'ex centrocampista della Lazio ha analizzato la stagione in Serie A per l'edizione odierna della Gazzetta. tuttomercatoweb.com scrive

luis alberto scudetto tanteLuis Alberto: "Milan da scudetto: senza le coppe sarà più facile" - Uno dei due big match della tredicesima giornata di campionato che inizia questa sera con la sfida tra Como e Sassuolo, metterà davanti Milan e Lazio domani sera a San Siro, ... Scrive milannews.it

luis alberto scudetto tanteL uis Alberto: "Scudetto? Tante in lotta, ma senza coppe per il Milan sarà più facile" - Intervista della Gazzetta dello Sport a Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, che parla della Serie A attuale. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luis Alberto Scudetto Tante