Luis Alberto | Il primo anno alla Lazio volevo smettere e tornare a fare il cameriere

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta, Luis Alberto ha svelato alcuni retroscena legati alla sua permanenza alla Lazio, non risparmiando una piccola bordata a Lotito. Le parole di Luis Alberto. Si può dire che cosa è successo con il Milan in passato? «Ho parlato con Maldini e Leonardo. Era il 2018-19. Ho sempre saputo però come va qui in Italia, non era facile portarmi via dalla Lazio.» In passato si è letto: “Luis Alberto voleva smettere col calcio e fare il pittore ma è stato convinto da Tare a continuare”. Tutto vero al 100%? «Più o meno. Il primo anno alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Alberto: «Il primo anno alla Lazio volevo smettere e tornare a fare il cameriere»

Leggi anche questi approfondimenti

LUIS ALBERTO: CHE RETROSCENA Ha avuto dei contatti con il Milan - facebook.com Vai su Facebook

Luis Alberto a La Gazzetta dello Sport: "Il #Milan mi voleva, #Lazio campione d'Italia senza il Covid. Direi sì a #Sarri e no a #Lotito" #LuisAlberto #MilanLazio calciomercato.com/liste/luis-alb… Vai su X

Luis Alberto: “Voglio molto bene a Sarri, è un maestro e tornerei solo per lui. Lotito? A lui direi di no…” - Il 33enne centrocampista spagnolo ex Lazio e Liverpool, che ora gioca all’Al- Riporta msn.com

Luis Alberto: “Nel 2020 ero convinto che avremmo vinto lo Scudetto, il Covid ci ha distrutto” - Quello che ha fatto Luis Alberto per tanti anni con la maglia della Lazio prima di volare in Qatar. gianlucadimarzio.com scrive

Luis Alberto: “Chiamata della Lazio? Se fosse Sarri ci penserei, a Lotito direi di no” - Le dichiarazioni dell'ex calciatore biancoceleste, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in merito ad un possibile ritorno nella Capitale ... Segnala msn.com