L'ex giocatore della Lazio Luis Alberto è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' rivelando anche un retroscena sul Milan. Ecco un estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Luis Alberto: “Il Milan è da scudetto. Parla con Maldini e Leonardo. Non era facile …”