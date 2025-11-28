Luis Alberto | Il Milan è da scudetto Parla con Maldini e Leonardo Non era facile …

L'ex giocatore della Lazio Luis Alberto è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' rivelando anche un retroscena sul Milan. Ecco un estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

luis alberto milan 232Luis Alberto: "Il Milan mi voleva, Lazio campione d'Italia senza il Covid. Direi sì a Sarri e no a Lotito" - Duhail sabato sera sarà a San Siro. Riporta msn.com

luis alberto milan 232Luis Alberto: “Voglio molto bene a Sarri, &#232; un maestro e tornerei solo per lui. Lotito? A lui direi di no…” - Il 33enne centrocampista spagnolo ex Lazio e Liverpool, che ora gioca all’Al- Da msn.com

Luis Alberto sempre nel mirino del Siviglia. Ma per giugno potrebbe muoversi anche il Milan - La Gazzetta dello Sport torna sulle sofferenze di Luis Alberto alla Lazio, con lo spagnolo che un po' come successo lo scorso anno non &#232; stato protagonista assoluto in questa prima parte di stagione. Come scrive tuttomercatoweb.com

