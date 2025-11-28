Luigi Errichiello morto tra le lamiere della sua auto nell' incidente a Vetralla | FOTO
Luigi Errichiello, 53 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto: una vecchia Fiat che si è accartocciata nel violento impatto sulla strada provinciale Vetrallese. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo, non c'era più nulla da fare: il personale sanitario ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
