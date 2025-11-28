L' Ugl Autoferro Abruzzo attacca la Tua | Basta soprusi sui lavoratori
Duro attacco dell'Ugl Autoferro Abruzzo nei confronti di Tua, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese in merito alle recenti decisioni prese per quanto riguarda la gestione del personale."Sta emergendo un modello gestionale percepito come autoritario, punitivo e imposto dall’alto senza alcun. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
