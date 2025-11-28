Luca Zaia il sondaggio che lo ' promuove' come leader di partito
?VENEZIA - Quanto valgono le 203.054 preferenze raccolte in Veneto da Luca Zaia? Assai, in una (ipotetica?) gara con Roberto Vannacci e Matteo Salvini: il?Doge? riscuoterebbe la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
- "Il mio futuro è in Veneto" - intervista esclusiva a Luca Zaia, dopo lo straordinario risultato elettorale , con 203054 preferenze personali. Leggi l'articolo al link?: https://shorturl.at/WxyBi #lucazaia #elezioniregio - facebook.com Vai su Facebook
Quasi tutti gli elettori italiani conoscono di più Matteo Salvini (95%) ma hanno maggiore fiducia in Luca Zaia (31%). E se alla guida della Lega ci fosse Roberto Vannacci, il 27% sarebbe meno propenso a votarla. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizz Vai su X
Luca Zaia sindaco di Venezia, l'ipotesi si fa strada. Il sondaggio: alla guida della Lega raccoglierebbe più consensi di Salvini e Vannacci - Se l'ex governatore del Veneto diventasse il leader nazionale del suo partito, per il 23% degli elettori italiani la probabilità di votare il Carroccio aumenterebbe ... msn.com scrive
Sondaggio Youtrend, più fiducia in Zaia che in Salvini e Vannacci - La ricerca a livello nazionale, svolta prima delle regionali, sulla leadership della Lega vede in testa l'ex presidente del Veneto con il 31 per cento, davanti all'attuale segretario che si attesta al ... Segnala rainews.it
Luca Zaia, 200mila preferenze: «È il ringraziamento dei veneti» - Fratelli d’Italia che rispetto alle ultime Europee dimezza i consensi. Lo riporta ilgazzettino.it