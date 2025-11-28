Luca More, già noto per il suo approccio innovativo nel settore fintech con la startup “Digital Engegneering”, ha abbracciato questa filosofia in modo originale. Nell’era della comunicazione digitale, la trasparenza e la divulgazione sono diventate leve strategiche per costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Luca More, già noto per il suo approccio innovativo nel settore fintech con la startup “Digital Engegneering”, ha abbracciato questa filosofia in modo originale, utilizzando i social media per mostrare i retroscena di una delle startup più promettenti nel campo dell’intelligenza artificiale e della finanza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Luca More, nuovo brand che mostra dietro le quinte del mondo dell’intelligenza artificiale