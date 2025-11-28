Louvre salasso sui visitatori non europei | quanto costa il biglietto

Una misura considerata discriminatoria dai sindacati ma i vertici del museo Louvre di Parigi hanno già deciso: +45% sul prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei dal 2026. Dal prossimo 14 gennaio, infatti, i cittadini che arrivano da fuori Ue (quindi Stati Uniti, Regno Unito, Cina per fare alcuni esempi) dovranno pagare 32 euro, 10 euro in più rispetto all'attuale costo del biglietto che vale per tutti. Il perché degli aumenti. Il governo francese promotore di questa iniziativa "difende" i turisti che fanno parte dell'Ue penalizzando tutti gli altri: questa misura è stata inserita anche per contribuire a finanziare la ristrutturazione dell'edificio, il cui degrado è stato messo in luce dall'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

