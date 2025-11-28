Louvre salasso sui visitatori non europei | quanto costa il biglietto
Una misura considerata discriminatoria dai sindacati ma i vertici del museo Louvre di Parigi hanno già deciso: +45% sul prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei dal 2026. Dal prossimo 14 gennaio, infatti, i cittadini che arrivano da fuori Ue (quindi Stati Uniti, Regno Unito, Cina per fare alcuni esempi) dovranno pagare 32 euro, 10 euro in più rispetto all'attuale costo del biglietto che vale per tutti. Il perché degli aumenti. Il governo francese promotore di questa iniziativa "difende" i turisti che fanno parte dell'Ue penalizzando tutti gli altri: questa misura è stata inserita anche per contribuire a finanziare la ristrutturazione dell'edificio, il cui degrado è stato messo in luce dall'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Louvre, salasso sui visitatori non europei: quanto costa il biglietto - Un aumento del 45% sul normale prezzo dei biglietti per i visitatori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Cina e tutti gli extra- Da msn.com
Louvre aumenta del 45% il prezzo dei biglietti per i visitatori extra-europei - Il Louvre aumenterà del 45% il prezzo del biglietto per i visitatori provenienti da Paesi extra- Riporta msn.com
Louvre aumenta i prezzi dei biglietti del 45% per i visitatori extra-UE l'anno prossimo - Museo del Louvre: biglietti più cari per turisti extra UE, 32 euro per Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Lo riporta msn.com