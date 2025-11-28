Louis Partridge ha appena inventato una nuova uniforme inglese

Louis Partridge è tante cose. Sicuramente la Rivelazione dell'Anno per i Men of the Year 2025, ma anche un fedele ambassador di Prada. Indossa gli abiti creati da Miuccia e Raf Simons in qualsiasi occasione e angolo del mondo: dai red carpet losangelini a quelli delle sfilate del marchio alla fashion week di Milano. Era quindi scontato che anche in occasione del tappeto rosso del Men of the Year di GQ non avrebbe tradito le aspettative. Ma appunto, Louis Partridge è tante cose e alla lista possiamo aggiungere anche un coraggioso sperimentatore quando si tratta di look. Arrivato sul red carpet di Milano, l'attore ha sfoggiato il suo look Prada. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

