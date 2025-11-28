Lotto tecnico altre vincite con il metodo I tre ambi killer | i nuovi numeri

Salernotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una breve pausa ritornano le vincite grazie al metodo “I tre ambi killer” proprio nell'estrazione di ieri 27 novembre. I possessori del Metodo festeggiano con la vincita dell'ambo 15-78 su Milano- Napoli al secondo colpo di gioco. Le previsioni BARI-VENEZIA: Ambata 4MILANO-ROMA-VENEZIA. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

