L’ottimismo di Nordio sul referendum Legge elettorale voci sui dubbi del Colle
Nel corridoio dei passi perduti, quel luogo pieno di ricordi che è nell'ala di Palazzo Montecitorio opposta al Transatlantico, il guardasigilli Carlo Nordio nel pomeriggio di martedì scorso ragiona sul referendum sulla giustizia, ultimo step elettorale di primavera che aprirà la volata per le elezioni politiche del 2027. «Da quanto ne so - confida - è il fronte del No ad avere paura. Bisognerà vedere come imposteranno la campagna. Non credo che la Anm la politicizzerà, ha solo da rimetterci. Se invece sarà l'opposizione a farlo per dare la spallata al governo, allora noi non faremo più la campagna sui contenuti della riforma ma sulla condizione della giustizia in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
