Lotteria Italia | nei biglietti della fortuna il racconto dei nostri sogni

Il 9 gennaio 1449, in una fredda mattina milanese, la folla si radunava in piazza Sant’Ambrogio per assistere a un evento inedito: una lotteria pubblica, organizzata per finanziare la difesa della città. Era la prima volta che in Italia si usava il gioco della sorte per uno scopo collettivo. Nessuno poteva immaginare che quel gesto – l’acquisto di un biglietto? ed il sogno di poter vincere un premio – avrebbe attraversato i secoli, diventando parte integrante della cultura popolare italiana. Ad inventarla fu Cristoforo Taverna, banchiere milanese mosso dalla volontà di riempire le casse dell’Aurea Repubblica Ambrosiana, svuotate dalla guerra contro Venezia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lotteria Italia: nei biglietti della fortuna il racconto dei nostri sogni

