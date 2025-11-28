Lotteria Italia estratto il biglietto vincente ad Affari Tuoi | dove è stato venduto e la serie

Ad Affari Tuoi continua il gioco parallelo legato alla Lotteria Italia, con l’estrazione quotidiana dei biglietti validi per i premi giornalieri da 10mila euro. Nella puntata di venerdì 28 novembre, in onda dalle 20.30 su Rai1, Stefano De Martino e Herbert Ballerina hanno annunciato in diretta, come accade ogni sera, serie, numero e luogo di vendita del tagliando vincente. L’estrazione finale dei premi principali è invece fissata per la puntata speciale del 6 gennaio. Un esempio è quanto accaduto nella puntata del 14 novembre: a giocare ad Affari Tuoi è stata Gemma, dalla Calabria, e proprio durante la sua partita De Martino e Ballerina hanno comunicato il codice del biglietto vincente della Lotteria Italia, la serie O120823, venduto ad Acquaviva delle Fonti (BA). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lotteria Italia, estratto il biglietto vincente ad Affari Tuoi: dove è stato venduto e la serie

