Lotta all’Antisemitismo o censura? Col ddl Delrio il pd si mette nell’angolo da solo
Nessuno, almeno a parole, potrebbe mettere in discussione l’obiettivo con cui è stato partorito il nuovo disegno di legge contro l’antisemitismo: rafforzare gli strumenti per contrastare quello che sta diventando “un cancro, un seme di male che non va sottovalutato”, ossia l’odio antiebraico in Italia, soprattutto online, nelle scuole e nelle università. Lo ha presentato Graziano Delrio, senatore Pd, e rischia di aggiungersi a una serie di tentativi, con la fragile tregua per Gaza firmata in autunno, per restaurare il solito status quo nel dibattito e rendere pressoché impossibile la critica a Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche questi approfondimenti
DECRETI SICUREZZA E ANTISIONISMO LOTTA DI CLASSE ED ECONOMIA DI GUERRA MOBILITIAMOCI CONTRO IL DDL GASPARRI Assemblea nazionale a Bologna, domenica 23 novembre Centro sociale Costa, ore 10.30 – Rete Libere/i di lottare e ass - facebook.com Vai su Facebook
LOTTA LIBERA: un’azione di arte pubblica a Bologna contro il Ddl Sicurezza - Il 7 aprile 2025, si è svolta a Bologna una manifestazione organizzata da Amnesty International Italia – appartenente alla rete No Ddl Sicurezza – A pieno regime – insieme al collettivo artistico ... Scrive exibart.com
Bocciato al Senato il Ddl Zan, il commento dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - Con 154 voti favorevoli, 131 contrari e due astenuti, sono passate le richieste di Lega e Fratelli d’Italia di non ... Segnala disabili.com