Nessuno, almeno a parole, potrebbe mettere in discussione l’obiettivo con cui è stato partorito il nuovo disegno di legge contro l’antisemitismo: rafforzare gli strumenti per contrastare quello che sta diventando “un cancro, un seme di male che non va sottovalutato”, ossia l’odio antiebraico in Italia, soprattutto online, nelle scuole e nelle università. Lo ha presentato Graziano Delrio, senatore Pd, e rischia di aggiungersi a una serie di tentativi, con la fragile tregua per Gaza firmata in autunno, per restaurare il solito status quo nel dibattito e rendere pressoché impossibile la critica a Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lotta all’Antisemitismo o censura? Col ddl Delrio il pd si mette nell’angolo da solo