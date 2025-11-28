Lotta al lavoro nero a Varese | raffica di multe della Guardia di Finanza In un’azienda c’erano 22 dipendenti nascosti

Varese, 28 novembre 2025 – Nel cuore del Varesotto produttivo, dove officine, bar, piccoli esercizi e attività familiari sembrano scorrere nella normalità quotidiana, la Guardia di Finanza ha sollevato ancora una volta il velo su un fenomeno che continua a prosperare nell'ombra: il lavoro nero. L'ultima ondata di controlli ha rivelato un quadro netto, duro, impossibile da ignorare. Bed and breakfast, bar, ristoranti, servizi alla persona, autolavaggi, ambulanti: quattordici attività passate al setaccio dai reparti di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno. "Cavalli di razza", pene più pesanti per i mafiosi di Cadorago dopo la sentenza di appello bis Clandestini e in nero .

