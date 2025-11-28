Merate, 28 novembre 2025 – Da un colle nel cuore della Brianza, da cent’anni ogni notte brillanti scienziati alzano i loro occhi verso l’infinito per scrutare l’universo. Sono gli astronomi dell’Osservatorio astronomico di Merate, che prima scandagliavano la volta celeste attraverso i telescopi, ora mediante le immagini e i numeri trasmessi sugli schermi dei loro computer. Sono i protagonisti dell’esplorazione spaziale da terra, un’epopea che ora diventa un docufilm. Si intitola PrimaLuce, come la prima luce colta dalle lenti del telescopio Zeiss, uno strumento ancor’oggi unico, puntato per la prima volta verso il cielo il 20 settembre 1926. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Osservatorio di Merate in un docufilm: omaggio “stellare“ per il secolo con “PrimaLuce“