Lory Del Santo dice delle parole vergognose su Elodie | che brutto momento di televisione!

Il concerto di Elodie a Messina avrebbe dovuto far parlare solo di musica, energia e performance, e invece è diventato il punto di partenza di una polemica che ha poi travolto anche gli studi televisivi. Tutto nasce da un episodio avvenuto durante lo show, quando la cantante ha notato un uomo intento a riprenderla da una prospettiva estremamente ravvicinata e posizionata sotto al palco. Il gesto con cui Elodie ha reagito – chiedendo di allontanare il telefono e poi togliendoglielo di mano – ha acceso un dibattito infuocato, diviso tra chi ha compreso la situazione e chi l’ha giudicata eccessiva. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Lory Del Santo dice delle parole vergognose su Elodie: che brutto momento di televisione!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Continua a montare la polemica dopo il video virale di Elodie in cui, durante un concerto, allontana due fotografi che la stavano filmando troppo da vicino. Lory Del Santo ha espresso un parere deciso: “Lei è audace, allora lo sia fino in fondo”. La reazione di B - facebook.com Vai su Facebook

Elodie strappa il telefono al giornalista, Lory Del Santo attacca "Se ti vesti così..." - L'attrice, produttrice, regista ha detto la sua sull'episodio nella puntata di giovedì 27 novembre de "La volta buona" ... Secondo today.it

Elodie strappa il telefono del giornalista, Lory del Santo: «Se ti vesti in un certo modo, ti faranno certe foto». È polemica - Negli ultimi giorni Elodie è stata al centro di un episodio molto discusso: durante il suo concerto a Messina, un uomo ha tentato di farle foto e video con zomm sui movimenti sensuali ... Lo riporta msn.com

Elodie in concerto strappa il telefono al giornalista. Lory Del Santo: "Se ti vesti in un certo modo..." - Durante un concerto in Sicilia, Elodie ha colpito il telefono di un fotoreporter: il video è diventato virale e la polemica ha diviso pubblico e opinionisti in tv ... Secondo corrieredellosport.it