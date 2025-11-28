La Luna in Pesci oggi gioca un ruolo fondamentale nell'influenzare i vari segni zodiacali, esaltando la fantasia e la capacità di adattamento. Questo transito celeste invita a prendersi cura del proprio benessere psicofisico, alternando momenti di dinamismo a pause riposanti. Ogni segno, con le sue peculiarità, trova spunti per migliorare la propria quotidianità, che si tratti di risolvere piccole incomprensioni, coltivare passioni o semplicemente godere di attimi di serenità e introspezione. Ariete. La natura ci ha regalato grinta e vitalità, ma un banale raffreddore può capitare. Diamo al corpo la possibilità e il tempo per riprendersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'oroscopo oggi, venerdì 28 novembre: i segni fortunati e le sfide del giorno