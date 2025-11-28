L' oroscopo oggi venerdì 28 novembre | i segni fortunati e le sfide del giorno
La Luna in Pesci oggi gioca un ruolo fondamentale nell'influenzare i vari segni zodiacali, esaltando la fantasia e la capacità di adattamento. Questo transito celeste invita a prendersi cura del proprio benessere psicofisico, alternando momenti di dinamismo a pause riposanti. Ogni segno, con le sue peculiarità, trova spunti per migliorare la propria quotidianità, che si tratti di risolvere piccole incomprensioni, coltivare passioni o semplicemente godere di attimi di serenità e introspezione. Ariete. La natura ci ha regalato grinta e vitalità, ma un banale raffreddore può capitare. Diamo al corpo la possibilità e il tempo per riprendersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
L'OROSCOPO DI OGGI - facebook.com Vai su Facebook
Auguri a Roberto Mancini, che oggi compie 61 anni. Ecco l'oroscopo di oggi Vai su X
L'oroscopo di venerdì 28 novembre: giornata da 10 per Leone e Acquario - Oroscopo oggi venerdì 28 novembre 2025 per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. gazzetta.it scrive
Oroscopo della Smorfia di oggi 28 novembre, la Vergine è 'o vino bbuono - Il numero 45 della Smorfia, che rappresenta il "vino buono", non solo trova un profondo significato nella cultura napoletana, ma si riflette anche in altre tradizioni mondiali che vedono nel vino un ... Scrive it.blastingnews.com
Oroscopo di oggi 28 novembre 2025: le previsioni segno per segno - Comunque vada, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Riporta modenatoday.it